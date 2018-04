Mesut Ozil, un campione anche senza il pallone tra i piedi. Il giocatore dell’Arsenal, durante la semifinale di Europa League contro l’Atletico Madrid giocata ieri, si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Sotto al settore occupato dai tifosi spagnoli, Ozil è stato raggiunto da un avanzo di ciambella, lanciatogli dai supporters spagnoli giunti all”Emirates Stadium’. Senza scomporsi, il centrocampista dell’Arsenal l’ha raccolto, accostato alla fronte e baciato, porgendolo infine a bordo del campo. Una reazione probabilmente dettata dagli insegnamenti della confessione religiosa del calciatore (è islamico osservante), ma, indubbiamente, anche un gesto di grande sportività.

during #AtmVsArs a fan threw a piece of bread….and ozil picked it up and touched it with his forehead…placed it at side…..

❤This is what our Islam teaches us❤ pic.twitter.com/q54vGY8XkT

— Inhà Hafeeziàn💕 (@inhashk) April 27, 2018