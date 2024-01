Pafundi: ultimato il TMS, domani può esordire con il Losanna

Ultimato il trasferimento di Pafundi al Losanna: l’azzurrino in prestito dall’Udinese può esordire già domani

Il Losanna, tramite e i propri canali ufficiali, ha fatto sapere di aver ultimato il TMS – Transfer Matching Sytstem – di Simone Pafundi. L’azzurrino, che arriva in prestito dall’Udinese, potrà così fare il suo esordio domani sera nel campionato svizzero, nella sfida contro lo Zurigo.

Il Losanna intanto continua a monitorare il calciomercato italiano alla ricerca di nuove possibilità: come riportato da TMW, c’è l’interesse per Chaka Traore, attaccante classe 2004 della primavera del Milan, che Stefano Pioli questa stagione ha già impiegato in prima squadra con quattro presenze e tre gol.