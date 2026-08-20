Conference League, pagelle Atalanta Hapoel Tel Aviv: i migliori e i peggiori dell’andata dei playoff

L’Atalanta di Maurizio Sarri, ancora lontana dalla miglior condizione e con diversi automatismi da registrare, non va oltre uno 0-0 opaco contro l’Hapoel Tel Aviv nell’andata dei playoff di Conference League. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno, ma che evidenzia come la squadra nerazzurra debba ancora crescere molto sul piano fisico e tattico.

La partita parte subito in salita per l’Atalanta: dopo pochi minuti Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 e perno della retroguardia, è costretto a uscire per un problema alla caviglia. Al suo posto entra Thomas Kristensen, nuovo acquisto chiamato a gestire la linea difensiva in una serata complicata. I ritmi restano bassi, le occasioni scarseggiano e l’Hapoel si difende con ordine, lasciando pochi spazi agli uomini di Sarri.

Il più pericoloso dei nerazzurri è Gianluca Scamacca, centravanti fisico e tecnico, che prova a creare superiorità ma senza trovare la giocata decisiva. L’occasione più nitida del primo tempo, però, è degli israeliani: Emmanuel Boateng, attaccante rapido e imprevedibile, sfrutta un varco centrale e si presenta davanti a Marco Carnesecchi, che salva il risultato con un intervento decisivo. È la parata che tiene l’Atalanta in equilibrio all’intervallo.

La qualificazione si deciderà tra una settimana in Israele: l’Atalanta dovrà presentarsi con più brillantezza, maggiore precisione e una condizione fisica più vicina agli standard richiesti da Sarri.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ATALANTA – Carnesecchi 7; Bellanova 5.5, Kossounou 5, Scalvini 6 (26′ Kristensen 5), Bernasconi 5.5; Samardzic 5 (78′ Pasalic 6), Gaetano 6, Ederson 6; Zalewski 6 (78′ Cassa 6.5), Scamacca 6.5 (63′ Krstovic 6.5), Raspadori 5.5.

HAPOEL TEL AVIV – Tzur 7; Coco 6 (89′ Piven sv), Moyembo 6, Chico 6, Leidner 5.5 Falcao 6, Kraev 6; Owusu 6 (65′ Buskila 6), Alkoukin 6 (89′ Lemkin sv), Altman 6.5 (63′ Silva 6); Boateng 6.5 (76′ Dappa 6).