Atalanta News
Pagelle Atalanta Slavia Praga, i TOP e FLOP della sfida di Champions League
Pagelle Atalanta Slavia Praga: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Champions League. Le valutazioni del match giocato a Bergamo
Brusca frenata dell’Atalanta in Champions League. La Dea non va oltre lo 0-0 contro l’Atalanta al termine di un match con diverse occasioni da una parte e dall’altra, ma nessuno è riuscito a sbloccare il match.
Un punto che complica un po’ il cammino dell’Atalanta. La Dea, infatti, sale a quota 4 in classifica e vede mettersi in salita il cammino in Champions League. Queste le pagelle del match:
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6.5, Hien 6.5, Djimsiti 6.5; Zappacosta 6 (74′ Bellanova 5.5), De Roon 6.5, Ederson 6, Bernasconi 6 (46′ Zalewski 6.5); De Ketelaere 7.5 (90’+1 Samardzic s.v.), Krstovic 5 (62′ Scamacca 5.5), Lookman 6 (62′ Sulemana 5.5).
SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic 7.5; Boril 6.5, Vlcek 6 (88′ Sanyang s.v.), Zima 6.5, Mbodji 6.5 (61′ Sadilek 6); Moses 6.5 (68′ Chaloupek 6.5), Zafeiris 6, Dorley 6; Kusej 6.5 (88′ Prekop s.v.), Chory 7, Provod 6.5. LEGGI ANCHE >>> Atalanta Slavia Praga 0-0: solo un punto per gli uomini di Juric
Atalanta Slavia Praga 0-0: solo un punto per gli uomini di Juric
Atalanta Slavia Praga, Juric: «Mi auguro di meritarmi l’affetto dei tifosi. Nelle ultime partite è mancata solamente una cosa»