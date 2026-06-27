Mondiali
Pagelle Croazia Ghana, i TOP E FLOP della sfida valida per la terza giornata del Mondiale
Pagelle Croazia Ghana: i Top e i Flop tra i protagonisti del match, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Croazia Ghana, i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026. Gara vinta da Modric e compagni per 2-1, risultato che consente di chiudere il girone al secondo posto. Ghana comunque avanti, era già qualificato, come una delle 8 migliori terze.
I Top
- Nikola Vlasic (Croazia). Il trequartista del Torino si conferma decisivo. Nel primo tempo scalda i motori colpendo un palo (17′), sfiorando il vantaggio. All’83’, con una perfetta scelta di tempo, incrocia di testa il cross di Modric e firma il gol che regala la vittoria e il secondo posto nel girone alla Croazia. Prestazione concreta e cinica.
- Petar Sucic (Croazia). Il centrocampista dell’Inter si prende le chiavi della mediana e sblocca la partita al 31′ con un potente e preciso destro da fuori area. Perno imprescindibile per il possesso palla e la costruzione croata, confermando così le ottime sensazioni d’inizio Mondiale.
- Luka Modric (Croazia). Il capitano croato è infinito. Al netto di un primo tempo a ritmi bassi (ma nella ripresa compie una superlativa lettura difensiva anticipando Ayew a colpo sicuro), accende la luce nel momento del bisogno, pennellando dalla bandierina l’assist al bacio per il colpo di testa decisivo di Vlasic (83′).
- Derrick Luckassen (Ghana). Entra nel tabellino siglando il momentaneo e insperato pareggio al 73′. Bravo a sfruttare una distrazione della retroguardia croata su palla inattiva, trovandosi al posto giusto al momento giusto (confermato dal VAR).
I Flop
- Jordan Ayew (Ghana). Prestazione da dimenticare per il capitano ghanese. Mai pericoloso, assente dalla manovra offensiva e costantemente anticipato, come in occasione della chiusura provvidenziale di Modric al 56′. Esce sconsolato al 71′ per far spazio a Thomas-Asante.
- Kamaldeen Sulemana (Ghana). Tanta confusione e poca lucidità. Al 65′, in un momento favorevole per le Black Stars, spreca clamorosamente un potenziale 3vs2 con un errore grossolano nell’ultimo passaggio. Pesa molto la sua imprecisione nel momento in cui il Ghana stava provando a ribaltare la partita.