Ultime Notizie
Pagelle Genoa Sassuolo: follia Berardi-Ellertsson, Malinosvkyi apre con una magia ed Ekuban blinda il successo! Non basta Konè VOTI
Pagelle Genoa Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Genoa Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
GENOA: Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6; Ellertsson 4, Malinovskyi 7.5 (55′ Masini 6), Frendrup 6, Sabelli 6 (87′ Otoa SV); Baldanzi 5.5 (55′ Martin 6), Vitinha 6 (75′ Messias 7); Colombo 5.5 (55′ Ekuban 7.5). All. De Rossi 7
SASSUOLO: Muric 6; Walukiewicz 6 (67′ Coulibaly 6), Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6 (81′ Lipani SV); Thorstvedt 6, Matic 5.5 (67′ Volpato 6), Koné 7 (87′ Moro SV); Berardi 4, Pinamonti 5.5 (81′ Iannoni SV), Laurienté 6. All Grosso 6