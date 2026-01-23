Pagelle Inter Pisa, i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Inter Pisa: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Chivu ha affrontato quella di Gilardino

Inter Pisa match valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26, è terminato . Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A.

Pazza Inter, nel bene e nel male. Una serata che a San Siro inizia con i contorni dell’incubo sportivo si trasforma in una giostra del gol esaltante. Sotto di due reti dopo appena 23 minuti, tramortita dalla doppietta di Moreo e dai propri errori, la squadra di Chivu sembra sull’orlo del baratro. Poi, la svolta: un cambio coraggioso (fuori un disastroso Luis Henrique, dentro Dimarco) accende la miccia. L’Inter ribalta tutto in otto minuti folli prima dell’intervallo e nella ripresa dilaga con giocate d’alta scuola, chiudendo con un tennistico 6-2 che spazza via le paure.

TOP

FEDERICO DIMARCO (Inter) – L’UOMO DELLA PROVVIDENZA Voto: 8,5 Il suo ingresso in campo al 34′, sul risultato di 0-2 e con lo stadio in fermento, è lo spartiacque della stagione nerazzurra. Semplicemente devastante. Entra e procura il rigore dell’1-2, poi pennella l’assist perfetto per il pareggio di Lautaro. Nella ripresa è immarcabile: colpisce un palo clamoroso, segna un gol antologico con un tiro al volo che bacia entrambi i legni prima di entrare (4-2) e serve l’assist per il pokerissimo di Bonny. Cambia letteralmente la storia della partita.

LAUTARO MARTINEZ (Inter) – CAPITANO NEL DILUVIO Voto: 7,5 Nel momento più buio, quando la squadra sembrava annegare nelle proprie paure, il Toro l’ha presa per mano. Il gol del 2-2, un colpo di testa di prepotenza pura in cui travolge tutto e tutti, è il segnale della riscossa che serviva. Oltre alla rete fondamentale, una prestazione di sacrificio totale, leadership e sponde preziose per i compagni, anche quando il risultato era ormai acquisito.

STEFANO MOREO (Pisa) – IL DOPPIETTISTA Voto 7,5 Andateli a fare due gol a San Siro. E inventateli come lui: un pallonetto dalla lunga distanza ad approfittare dell’incomprensione Sommer-Zielinski; un colpo di testa da calcio d’angolo che piega le mani al portiere svizzero. La gloria personale non fa classifica, ma per lui è qualcosa di prezioso.

FLOP

LUIS HENRIQUE (Inter) – BOCCIATURA SENZA APPELLO Voto: 4 Una serata drammatica per l’esterno brasiliano. Trentaquattro minuti di nulla cosmico, conditi da palloni persi sanguinosi (come quello al 12′ che innesca un pericolo) e una totale incapacità di entrare in partita. San Siro non perdona e lo sommerge di fischi. L’umiliazione sportiva è completata dal fatto che, appena uscito lui dal campo, l’Inter ha segnato tre gol in meno di dieci minuti, cambiando marcia. Un segnale preoccupante per il suo futuro.

YANN SOMMER (Inter) – UN ERRORE DA MATITA BLU Voto: 4,5 L’esperienza dovrebbe essere il suo forte, invece commette l’errore che gela San Siro e dà il via allo psicodramma iniziale. Quel passaggio sbagliato fuori area al 10′, un regalo inspiegabile a Moreo per lo 0-1 con un pallonetto da lontano, è roba da far tremare i polsi. Un’incertezza gravissima che rischiava di compromettere tutto, salvato solo dalla reazione veemente dei suoi compagni d’attacco. Unica consolazione: la curva lo sostiene quando a inizio ripresa si presenta.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano