Pagelle Lituania Italia: Mancini un muro, Immobile si riscatta nel finale – VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: pagelle Lituania Italia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Lituania e Italia, valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022.

TOP: Sensi, Mancini

FLOP: Kazlauskas

VOTI

LITUANIA – Svedkauskas 6; Girdvainis 5.5, Beneta 5.5, Valtkunas 6, Mikoliunas 5.5 (76′ Gaspuitis 6); Novikovas 5.5, Dapkus 6, Simkus 6 (86′ Petravicius ng), Slivka 6, Sirgedas 5.5 (58′ Eliosius 6); Cernych 5.5 (75′ Kazlauskas 5).

ITALIA – Donnarumma 6; Toloi 6.5, Mancini 7, Bastoni 6 (86′ Acerbi ng), Emerson 6 (56′ Spinazzola 6.5); Pellegrini 5.5 (45′ Sensi 7), Locatelli 6, Pessina 6 (61′ Barella 6); Bernardeschi 6, Immobile 5.5, El Shaarawy 5 (45′ Chiesa 6.5).