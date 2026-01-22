Voti&Stats
Pagelle Roma Stoccarda, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Roma Stoccarda: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la 7a giornata di Europa League 2025/2026. I voti
I voti ai protagonisti della sfida tra lo Stoccarda e la Roma di Gasperini allo stadio Olimpico. Ecco le valutazioni per la partita valida per la settima giornata di Europa League:
I VOTI
ROMA – Svilar 7; Celik 6.5, Ziolkowski 6 (59′ N’Dicka 6.5), Ghilardi 6; Rensch 6.5, Koné 6 (60′ Cristante 6), Pisilli 7, Tsimikas 6 (72′ Wesley 6); Soulé 7 (84′ Mancini sv), Pellegrini 6 (72′ Dybala 6.5); Ferguson 5.5.
STOCCARDA – Nubel 6; Assignon 6 (82′ Vagnoman sv), Chabot 5.5, Jeltsch 5.5, Hendriks 6; Andres 6 (82′ Spalt sv), Karazor 6; Leweling 5.5, Fuhricj 6 (70′ Demirovic 5.5), Mittelstadt 5.5 (70′ Bouanani 6); Undav 5.
