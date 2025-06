Pagliuca sicuro: «Il calcio del Bologna di Italiano è uno dei migliori in Europa. Inter? Non sembrava una finale di Champions…»

Le parole di Gianluca Pagliuca, ex portiere, sulla sfida di Serie A, sulla stagione di Bologna ed Inter. Tutti i dettagli in merito

Gianluca Pagliuca ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione di Inter e Bologna.

ITALIANO, SCELTA GIUSTA – «Certo, perché a differenza di qualcun altro ha capito che qui si può costruire e che il futuro può partire da qui».

MILAN? NO, MEGLIO BOLOGNA – «Andare al Milan sarebbe stato come ripartire da zero, ma Vincenzo ha capito che qui c’è tutto per salire, per pianificare. E ha scelto Bologna».

BRAVURA TATTICA – «Ha imposto il proprio sistema-calcio senza buttare via ciò che la squadra aveva imparato prima. Il suo è uno dei giochi più europei che io abbia visto quest’anno».

COPPA ITALIA DA BRIVIDI – «L’esaltazione di vederla vincere a Bologna dopo 51 anni è stata un’emozione enorme, per una città che se la merita».

PRONTO PER L’EUROPA – «Ha un gioco continentale e valorizza i giocatori. Beukema e Lucumi a Firenze non li aveva, ma qui ha trovato elementi perfetti per il suo modulo».

DA MOTTÀ A ITALIANO – «Thiago è stato bravissimo, ma Vincenzo ha vinto al primo colpo. E ora vedo gente che sale sul carro che prima non sapevo nemmeno dove fosse…».

SUL MERCATO – «Preferisco sempre il giovane già forte a un vecchio volpone. La linea del club è chiara: giovani, bravi e da valorizzare».

NESSUNA PAURA DI PERDITE – «La società sa cosa fare. Se qualcuno dovesse andare via, arriverà qualcun altro di forte: la storia recente lo insegna».

FUTURO DI SKORUPSKI – «Ha fatto una grandissima annata. Davanti a certe opportunità sono scelte personali, ma ha fatto cose super».

INTER E NAZIONALE – «Non è quasi sembrata una finale di Champions. L’Italia? Malissimo. Non voglio pensare che sia questa, non ci voglio credere».

LA SUPERCOPPA… – «Beh, la Supercoppa in Arabia, in due gare secche, si può anche vincere no?».