Palermo, parla il sindaco: «Giocatori e tifosi non meritano altre ingiustizie»

Il sindaco di Palermo Orlando attende il giudizio della Corte Federale d’Appello che deciderà il destino del club rosanero

Ecco le sue parole su Facebook:«Domani si decide il futuro del calcio a Palermo. Confidiamo che la Giustizia sportiva nel suo complesso sappia tenere conto dei risultati raggiunti durante il campionato dalla nostra squadra. Palermo, i giocatori e i tifosi non meritano altre ingiustizie».