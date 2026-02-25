Palladino a Sky: «Partita che resterà per sempre nella mia mente, nessuno credeva in noi! Il calcio italiano va protetto da dentro, ecco cosa ho detto ai ragazzi»

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Borussia Dortmund

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Atalanta Borussia Dortmund, l’allenatore della Dea, Raffaele Palladino, si è espresso così.

EMOZIONI – «Questa partita resterà nella storia, non solo qui a Bergamo, ma nella storia del calcio italiano. Siamo molto felici. Voglio ringraziare ad uno ad uno tutti i miei calciatori, la società, lo staff, il presidente e soprattutto i 23 mila tifosi che oggi ci hanno spinto dall’inizio alla fine. Probabilmente è la partita più bella da quando sono allenatore, resterà per sempre nella mia mente».

RIMONTA – «Sapevamo che era un’impresa davvero difficile ma non impossibile. La partita d’andata si era messa subito in salita col gol preso dopo un minuto, poi secondo me ci sono stati un po’ d’errori tecnici all’andata. Abbiamo studiato gli avversari, sapevamo che potevamo giocarcela. Era difficile ribaltare il risultato ma in casa, davanti ai nostri tifosi… Credo che sia stata quella la chiave, l’energia e la positività che vedevo negli occhi dei giocatori, derivati anche dalla vittoria sul Napoli, li voglio ringraziare perché lo spirito è stato fantastico. Come quello che ha avuto Krstovic di andare su quell’ultima palla con tutto il coraggio che ci vuole».

CALCIO ITALIANO INDIETRO? – «E’ vero, sicuramente all’andata non abbiamo fatto bene. Però abbiamo studiato gli avversari. Poi abbiamo preparato la partita con gli attacchi alla profondità, tanti cambi di gioco e cercare di andare a prenderli forte in avanti, soprattutto sul portiere. Vorrei sottolineare quello che hanno fatto Scamacca e Krostovic, gli attaccanti sono i primi difensori. Sul calcio italiano? Ho sentito tanti commenti non belli, sia nei nostri confronti che delle altre squadre. Il calcio italiano va protetto, soprattutto da parte nostra, internamente. Siamo troppo critici quando le cose non vanno bene. Bisogna essere più costruttivi. Stasera lo abbiamo dimostrato, probabilmente nessuno credeva in noi. Ho detto ai ragazzi che era bello fare questa rimonta per chi non credeva in noi».

GLI ULTIMI 15 MINUTI – «Io dalla panchina non ho potuto fare nulla, hanno fatto tutto i ragazzi. E’ la maturità. la consapevolezza. Un mese e mezzo fa probabilmente questa partita l’avremmo persa, adesso siamo maturati e capiamo anche i momenti della partita, quando c’è da difendere in blocco basso. A me non piace difendermi basso, ma mi piace farlo in pressione, recuperando palla più in alto possibile. La squadra lo sa fare in maniera perfetta, ci troviamo in sintonia. Hanno fatto tutto i ragazzi, non mi prendo nessun merito. Negli ultimi minuti hanno fatto tutto loro, hanno fatto qualcosa di indimenticabile».

