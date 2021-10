Pallone d’oro, Pochettino: «Lo darei a Messi». E non cita Jorginho

L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha stilato il suo podio per il prossimo Pallone d’oro

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, in una lunga intervista a El Partidazo de Cope ha stilato anche il suo podio per il prossimo Pallone d’oro non citando l’italiano Jorginho.

«Il Pallone d’oro dovrebbe vincerlo Messi. Io lo darei a lui senza dubbio. Anche se non allenassi Messi direi sempre lui. Rispondo col cuore, dico ciò che penso. Al secondo posto dovrebbe esserci Lewandowski e poi Cristiano Ronaldo. Ogni anno CR7 dimostra la sua forza, la sua dedizione al calcio».