Il Pallone d’oro a Modric apre le porte all’Inter? La situazione

Luka Modric rimane un pallino fisso per l’Inter per il mercato di giugno: i nerazzurri studiano la situazione

Dopo essere andati vicinissimi al colpaccio in estate, l’Inter ci riprova. L’entourage del giocatore è in costante contatto con la dirigenza nerazzurra (ancora di più dopo l’ingresso in società di Marotta che con le merengues ha ottimi rapporti), e anche gli ammiccamenti di Modric non mancano. In più, Florentino Perez, avrebbe offerto il rinnovo al classe ’85, ma il giocatore, che conserva ancora l’idea di lasciare Madrid per trasferirsi a Milano, avrebbe rifiutato la proposta del numero uno dei Blancos.

Dunque, anche in Spagna starebbero tenendo in considerazione l’ipotesi del possibile addio di Modric, che secondo quanto scritto dal redattore del quotidiano spagnolo AS, Manolete – sul proprio account Twitter –, potrebbe ottenere il lasciapassare dal presidente spagnolo in caso di vittoria del Pallone d’Oro: «Se Modric dovesse riuscire a vincere il Pallone d’Oro, ho chiara quale sarebbe la situazione. Si troverebbe in una posizione di forza nei confronti di Florentino per ottenere il si al suo trasferimento all’Inter. Griezmann può dormire sogni tranquilli. Se lo merita». Nel caso in cui il 3 dicembre, Modric vincesse il pallone d’oro, le probabilità di vederlo vestire la maglia nerazzurra aumenterebbero vertiginosamente.