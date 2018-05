Pallotta contro l’UEFA: «Procedimento disciplinare? Muoio dalle risate»

L’UEFA apre procedimento disciplinare contro Pallotta. Il presidente della Roma reagisce alla notizia contrattaccando l’organismo europeo

Arrivano le prime immediate reazioni in seno alla Roma dopo la decisione dell’UEFA di aprire un’indagine per condotta scorretta nei confronti del presidente James Pallotta. La pronuncia ufficiale in quel di Nyon si avrà solamente il prossimo 31 maggio, mentre in casa Roma i legali stanno valutando le diverse possibilità di azione. Nell’occhio del ciclone sarebbero finite diverse dichiarazioni del presidente giallorosso nel post-partita di Roma-Liverpool, tra cui «senza Var certe manifestazioni rischiano di essere uno scherzo». Parole che l’UEFA non avrebbe preso sotto gamba, almeno a giudicare dalla decisione di aprire un’indagine.

Immediata la pronta reazione di Pallotta, interpellato dall’Ansa in merito alla possibilità di un procedimento UEFA nei propri confronti: «Sono sorpreso dall’apertura di questo procedimento disciplinare. Per me è la condotta Uefa ad essere inappropriata. Cosa ne penso? Sto morendo dalle risate. Autorità, Coni e Roma hanno garantito una professionalità che non ho mai visto in nessun evento sportivo. Non potremmo essere più orgogliosi dei nostri fan e della città».