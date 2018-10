Pallotta vs. Garcia: «L’esonero? Non vinceva da 10 gare». Ma non è vero

Roma: Pallotta replica all’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia, oggi al Marsiglia, che aveva accusato la società di aver deciso il suo esonero già molti mesi prima dell’effettivo addio

Non sono passate di certo sotto silenzio le parole rilasciate ieri da Rudi Garcia. L’ex allenatore della Roma, oggi all’Olympique Marsiglia, tra le altre cose era tornato anche sull’esonero subito ormai circa tre anni fa dai giallorossi: all’epoca, aveva ammesso senza mezzi termini il tecnico francese, a decidere per l’addio era stata già qualche mese prima (in estate) la società a causa delle dichiarazioni riguardanti il gap – a detta di Garcia incolmabile – con la Juventus in campionato. Insomma, secondo l’attuale allenatore dell’OM in verità l’esonero dalla Roma non sarebbe stato dettato dalla crisi di risultati, quanto piuttosto da decisioni politiche prese a tavolino un po’ di tempo prima (Garcia fu sostituito a gennaio 2016 da Luciano Spalletti).

Non è propriamente dello stesso avviso, nemmeno a dirlo, il presidente della Roma James Pallotta che, intervenuto oggi nel corso di una intervista al Corriere dello Sport, ha replicato così all’ex allenatore giallorosso: «Posso dire che alla fine del campionato, con Spalletti siamo arrivati con una striscia di 17 partite senza sconfitte raggiungendo la Champions League. Mi piace tanto Rudi, ho grande rispetto per lui. Anche in Francia sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. Ma la squadra stava andando alla deriva, sembrava persa. Se non ricordo male non vincevamo da 10 partite». In verità, a dirla proprio tutta, Garcia al momento dell’esonero non vinceva da circa 5 partite di campionato (l’ultima vittoria era arrivata poco prima della sosta natalizia): non proprio la stessa cosa, anche se il senso delle affermazioni del numero uno romanista probabilmente non cambia di molto.