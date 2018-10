Roma, l’ex tecnico Garcia: «L’esonero? Tutto già deciso da tempo»

Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, torna sui dettagli del suo esonero: i giallorossi, secondo Garcia, presero contatti già da tempo con Spalletti

«L’esonero? Era già tutto deciso da tempo, non c’è stato rispetto nei miei confronti. La società aveva già preso contatti con il mio successore», queste le parole di Rudi Garcia, ex tecnico della Roma e attuale allenatore del Marsiglia che si appresta ad affrontare la Lazio in Europa League, tra una settimana. Garcia ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove svela alcuni retroscena, legati al suo allontanamento dalla panchina giallorossa avvenuto a gennaio 2016. «Al termine del secondo campionato – ha sottolineato Garcia – dopo il derby vinto con la Lazio che confermò il secondo posto, dissi quello che pensavo sul gap con la Juventus e sull’impossibilità di vincere lo Scudetto. A quel punto la mia strada era segnata». In chiusura il tecnico del Marsiglia non ha nascosto di voler tornare in Italia: «In Serie A lavorerei di nuovo con piacere, ma non potrei mai farlo alla Lazio. A Roma c’è un solo club per me».