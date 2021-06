Pandev: «Vivo il picco della mia carriera. Non proseguirò in futuro»

Goran Pandev, attaccante della Macedonia, ha confermato la volontà di lasciare il calcio professionistico dopo EURO 2020

«Il contratto con il Genoa è in scadenza, non ho in programma di giocare a livello professionistico in futuro. Sto vivendo il picco della mia carriera, ho realizzato il sogno di giocare un grande torneo con la mia Nazionale. Sono felice di dire addio alla Macedonia in una competizione come questa, contro l’Olanda, alla Cruyff Arena: spero riusciremo a rendere felici tutti i tifosi».