Pape Daouda Diong, il ‘wonderkid’ senegalese che ha stregato il Chelsea

Pape Daouda Diong è il colpo che il Chelsea sta per chiudere in questa sessione di mercato: storia, caratteristiche e futuro

Pape Daouda Diong è stato uno dei protagonisti del Mondiale U17 con la maglia del Senegal e il Chelsea gli ha messo gli occhi addosso. I blues sono stati bravi a prenderlo e ora lo stanno girando in prestito per permettergli di giocare con continuità. Andiamo a scoprire meglio la sua storia e le sue caratteristiche.

Pape Daouda Diong: la storia

Nato e cresciuto a Dakar, capitale del Senegal, e con il pallone come sogno da coltivare per ritagliarsi un grande futuro. E’ cresciuto nell’Acadèmie Foot Darou Salam e ben presto si è fatto notare per le sue caratteristiche e il suo modo di giocare. Già a dicembre era stato a Londra per le visite mediche ed è rimasto incantato dall’Inghilterra.

Pape Daouda Diong, le caratteristiche

Ruolo centrocampista o mediano davanti alla difesa. Dotato di una fisicità importante con i suoi 190 centimetri e lunghe leve che ricordano molto Patrick Vieira. Ottima forza atletica, visione di gioco e bravo nel recuperare i palloni.

Mercato e futuro

Il Chelsea ha chiuso il suo arrivo per una cifra importante: 5 milioni di sterline. Ma è pronto a girarlo in prestito allo Strasburgo: trattativa in fase di chiusura. Sei mesi in Ligue 1, in attesa di riportarlo a Londra.