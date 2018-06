Erroraccio della difesa polacca e Niang in gol. Papera Szczesny ma errori della difesa in Polonia-Senegal: il video

Pessimo retropassaggio di Krychowiak, orrenda mancata chiusura di Bednarek, brutta uscita di Szczesny e Niang gode! Brutto errore della difesa polacca in Polonia-Senegal. Gara complicata per la nazionale polacca, sotto di un gol dopo l’autogol di Cionek. Gli errori difensivi della difesa polacca però hanno regalato anche il gol dello 0-2 al Senegal, al minuto 61.

Niang, fuori per delle cure mediche, è rientrato su autorizzazione dell’arbitro, sorprendendo, probabilmente, la difesa della Polonia. Retropassaggio di Krychowiak che manda in bambola Bednarek, entrato in campo al posto dell’infortunato Blaszczykowski. Il difensore non si è capito con Wojciech Szczesny, nuovo portiere titolare della Juventus dopo l’addio di Gigi Buffon, e Niang, grazie a uno spunto in velocità ne ha approfittato, depositando in porta il pallone dello 0-2, trovando così il suo primo gol al Mondiale.