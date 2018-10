Paquetà-Gabigol, è derby: i due brasiliani di Milan e Inter decisivi in Brasile

Il duo Paquetà-Gabigol decisivo in Brasile rispettivamente con Flamengo e Santos, proprio nella settimana del derby Inter-Milan

Milan e Inter godono…in Brasile. I rossoneri hanno appena acquistato Lucas Paquetà, trequartista classe ’97 del Flamengo per 35 milioni di euro più bonus ma il giocatore arriverà in Italia solo a gennaio, a mercato aperto. Il brasiliano, considerato uno dei talenti emergenti in Brasile, sta lottando per il titolo con il suo Flamengo e ieri è stato decisivo nel Fla–Flu, ovvero nella sfida contro la Fluminense. Il club rossonero ha vinto per 3-0 con la doppietta di Uribe e il gol di Leo Duarte. Ottima la prova del futuro milanista, che si è rivelato decisivo in occasione del secondo gol di Uribe, quello del definitivo 3-0. Il Flamengo ha raggiunto provvisoriamente il secondo posto del campionato brasiliano con 55 punti.

Ottimi segnali anche per l’Inter da Gabigol. Il calciatore brasiliano, ceduto in prestito al Santos, si sta ben comportando in Patria. Il giocatore è stato decisivo nella sfida contro il Corinthians. Il Santos ha vinto per 1-0 con la rete decisiva firmata proprio da Gabriel Barbosa che guida la classifica dei cannonieri con 14 reti. Il brasiliano dopo la gara ha parlato così del suo futuro: «Non so se resterò ancora al Santos. Il mio cartellino è di proprietà dell’Inter e bisogna aspettare che la questione sia risolta».