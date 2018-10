Il Milan ha chiuso l’accordo per Lucas Paquetà del Flamengo? I rossoneri avrebbero chiuso l’intesa per 35 milioni più bonus

Il Milan batte un colpo? Secondo Globoesporte i rossoneri hanno trovato l’accordo per il passaggio di Lucas Paquetà alla corte di Gattuso. Il club brasiliano avrebbe accettato l’offerta dei rossoneri di 35 milioni di euro più bonus e avrebbe praticamente chiuso l’intesa con il Flamengo e con il giocatore. L’operazione è stata condotta in prima persona da Leonardo che seguiva il talento brasiliano classe ’97, centrocampista offensivo autore di 9 gol in campionato, già da diverso tempo e ha deciso di chiudere l’accordo con un vero e proprio blitz per anticipare la concorrenza di Barcellona e PSG.

Il Flamengo avrebbe confermato l’esistenza della trattativa con il Milan per la cessione di Lucas Paquetà. In settimana sarebbero anche già in programma le visite mediche, dopo le quali ci sarebbe la chiusura definitiva della trattativa (l’ad del club brasiliano sarebbe già stato a Milano per definire i contorni della trattativa). «Leo ha portato un campione come Gonzalo, adesso spero che scovi in Brasile i nuovi Kakà, Thiago Silva o Pato come aveva fatto nella prima esperien­ za da dirigente. Colpi azzeccati e a costi bassi» ha detto nelle ultime ore Savicevic. Detto fatto perché il Genio è stato accontentato.