Nome a sorpresa per il Milan. Leonardo starebbe pensando a un suo connazionale per Gattuso: occhi su Lucas Paquetà

Nome nuovo per il Milan. Leonardo ha chiuso le porte a un mercato extra-lusso ma le ultime notizie in arrivo dal Brasile sembrano cozzare con le parole del nuovo direttore tecnico rossonero: «Per i nuovi Kakà o Thiago Silva serve un lavoro di un anno, qui invece c’è poco tempo e servono subito risulta­ti. Della squadra non c’è tanto da cambiare, anche perché il secondo anno di solito ci si esprime meglio. Certo pense­remo anche a inserire chi potrà migliorarci ma il calcio è cam­biato e i conti sono fondamen­tali». Il Milan però segue Lucas Paquetà.

Il trequartista brasiliano classe 1997 del Flamengo potrebbe andare via dal Brasile per sbarcare in Italia. L’ex presidente del Flamengo, Kleber Leite, ha scritto sul proprio blog: «Il Milan sta cercando di vendere un calciatore e con quei soldi pagherà la clausola da 50 milioni di euro per Lucas Paquetà». Notizie che in questo momento non trovano conferma in Italia ma il giocatore potrebbe essere uno dei nomi finiti sul taccuino del brasiliano Leonardo. Il centrocampista offensivo ha realizzato 4 gol in 13 gare giocate quest’anno e il Milan lo segue con grande attenzione.