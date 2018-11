Parole d’addio di Paquetà che domenica prossima giocherà l’ultima partita con la maglia del Flamengo: presto sarà un nuovo giocatore del Milan

Domenica l’ultima partita con la maglia del Flamengo, poi sarà l’ora di indossare quella del Milan. Lucas Paquetá si appresta a giocare per l’ultima volta con la maglia rossonera della società brasiliana, che nel prossimo weekend affronterà l’Atletico Paranaense, prima di volare a Milano per diventare un nuovo giocatore del club milanese.

Il nuovo acquisto del Milan ha rilasciato a Globo Esporte queste dichiarazioni: «E’ arrivato il momento dei saluti, sono pronto a iniziare la nuova avventure. Ringrazio il club per tutto ciò che mi ha dato, ma dopo 12 anni credo sia giunto il momento di partire. Avrò tante cose per la testa nei prossimi giorni, devo riposare e lavorare per preparare bene l’ultima partita. Credo sarà solo un arrivederci, non un addio».