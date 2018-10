Corriere della Sera, clamoroso alla Juve: via anche Paratici?

Non solo Beppe Marotta. Secondo Il Corriere della Sera, anche Fabio Paratici potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime ore

La Juventus non è mai dipesa dai suoi uomini. A un certo punto della storia i bianconeri hanno sempre messo d’avanti il ‘marchio’, la forza della proprietà. Tanti gli addii nobili in casa bianconera. Tanti gli addii che hanno suscitato scalpore in casa bianconera. L’ultimo quello di Beppe Marotta, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Andrea Agnelli ha deciso di liquidare l’amministratore delegato dei 7 Scudetti consecutivi a stagione iniziata e secondo Il Corriere della Sera potrebbe dare il benservito anche a Fabio Paratici!

La notizia avrebbe del clamoroso perché nelle ultime ore si è parlato soprattutto di una ridistribuzione dei poteri di Beppe Marotta da spartire tra Nedved, Paratici e lo stesso Agnelli. Il direttore sportivo, rimasto nell’ombra, potrebbe vivere di nuova luce ma non è da escludere un suo addio. L’ormai ex braccio destro di Marotta è considerato uno dei segreti del successo della Juve ma il club bianconero potrebbe cambiare rotta. Su Paratici c’è il forte pressing di Manchester United e PSG. I Red Devils, in caso di addio, sono in pole: il club inglese sta pensando di rifondare il management e dopo aver pescato, negli anni scorsi, dalla Juve con Javier Ribalta, potrebbe tornare a ingaggiare un dirigente bianconero.