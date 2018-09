Beppe Marotta lascerà la Juventus. Maggiori poteri a Paratici e Nedved. Potrebbe arrivare un nuovo dirigente: Zidane e Carnevali i primi nomi

Beppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus: le strade del dirigente e della Vecchia Signora si divideranno a breve. L’annuncio è arrivato dallo stesso ad dopo la vittoria della Juve con il Napoli. L’ex Sampdoria ha contribuito in maniera importante alla costruzione di una importante e solida struttura dirigenziale e ha contribuito ai successi della Juve negli ultimi anni ma, si vocifera, i rapporti con il presidente Andrea Agnelli non erano più idilliaci e lo stesso numero uno ha deciso di ‘far fuori’ il dirigente. E ora cosa succederà alla Juve? Sicuramente Pavel Nedved, vicepresidente, e Fabio Paratici, direttore sportivo, avranno maggiori poteri.

Andrea Agnelli prenderà più poteri e sarà promosso all’interno del Consiglio di Amministrazione l’attuale ds Fabio Paratici (il premio del presidente Agnelli, che mandò il direttore sportivo accanto a Cristiano Ronaldo nel giorno dell’arrivo del portoghese era un chiaro segnale). Potrebbe arrivare anche un nuovo dirigente. Diversi i nomi circolati al momento. Potrebbe arrivare un vero e proprio manager ‘lontano’ dal calcio e legato al mondo della finanza, in vista di un rinnovamento dirigenziale fortemente voluto da Agnelli con un piano fino al 2024, guarda caso lo stesso orizzonte dell’attuale format della Champions, e non può essere una coincidenza. Diversi i nomi circolati in queste ore: da Zinedine Zidane a Giovanni Carnevali del Sassuolo passando per Michele Uva, dirigente della FIGC.