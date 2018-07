Paredes, c’è il Milan: avviati i contatti con l’agente

Leandro Paredes nel mirino del Milan: il club rossonero ha avviato i contatti con l’agente. L’ingaggio complica l’affare

Nonostante i problemi con la Uefa, il Milan è molto attivo sul mercato e prova a rafforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. Il club rossonero è alla ricerca di un centrocampista e stando a quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si sarebbe mosso per Leandro Paredes, ex Roma ora allo Zenit San Pietroburgo. L’affare, però, è complicato, non solo per il costo per il cartellino, ma soprattutto per l’alto ingaggio percepito dall’argentino. Sono comunque attese novità per le prossime ore.