Parma, Cuesta commenta l’1-1 col Napoli: «Dispiace non aver trovato i tre punti dopo quanto abbiamo dato. Mano Buongiorno? Ecco cosa ci han detto»

Parma, Carlos Cuesta ha commentato così il pareggio avvenuto al Tardini contro il Napoli. Queste le sue parole

Carlos Cuesta a DAZN dopo Parma Napoli. Le sue dichiarazioni.

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TOCCO DI MANO DI BUONGIORNO – «Non ho rivisto l’immagine, ma ci hanno detto che non era rigore secondo regolamento, quindi non entro in questo. Quello che dispiace è che tutto quello che ci ha dato lo stadio e tutto quello che hanno lasciato i ragazzi in campo, a livello di sacrificio, corsa, intensità e voglia, non è stato trasformato in tre punti. Posso solo dire grazie ai ragazzi per quello che fanno ogni giorno e ai tifosi per il sostegno, perché ci hanno fatto fare un metro in più e arrivare mezzo secondo prima»

DI COSA E’ ORGOGLIOSO – «Il sacrificio, il carattere e la volontà dei ragazzi di dare tutto e rappresentare il Parma con orgoglio ogni minuto. Mi rende felice anche la connessione con i tifosi, che sono fondamentali per noi. La squadra prova sempre a esprimersi al massimo, al di là della classifica, anche se sappiamo di dover migliorare ancora molto. A volte affrontiamo avversari di altissimo livello che ci costringono a difendere di più e più bassi, ma la capacità di fare ciò che è giusto nel momento giusto è un valore molto importante».