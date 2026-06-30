Il Parma ha il suo nuovo portiere: è fatta per Giovanni Daffara dalla Juventus, le cifre e i dettagli dell’operazione

Giovanni Daffara sarà il nuovo portiere del Parma. Operazione conclusa con la Juventus, ecco tutti i dettagli

Il Parma mette a segno un colpo di primissimo livello per il proprio futuro, assicurandosi uno dei profili più promettenti del calcio italiano per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore. È ormai virtualmente conclusa, infatti, l’operazione di mercato che porterà Giovanni Daffara a vestire la maglia gialloblù. La dirigenza emiliana, da tempo alla ricerca di un rinforzo giovane ma di assoluto affidamento da inserire in prima squadra, ha rotto gli indugi nelle ultime ore, superando la concorrenza e definendo gli accordi con la Juventus.

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Le cifre dell’affare e la strategia del Parma

La trattativa si è sbloccata definitivamente sulla base di un’operazione economica da 5 milioni di euro più bonus. Un investimento decisamente cospicuo per il club ducale, a testimonianza della ferma volontà di blindare la propria porta con un elemento di grande prospettiva. Il portiere, classe 2004, si trasferirà in Emilia a titolo definitivo, legandosi alla società gialloblù con un contratto a lungo termine dopo l’importante percorso di crescita completato all’ombra della Mole e in questa stagione in prestito all’Avellino.

Come avevamo anticipato nelle scorse ore, il Parma è sempre rimasto pienamente in corsa per il calciatore, conducendo la trattativa con pazienza e determinazione. La perseveranza degli uomini di mercato emiliani ha pagato i dividendi sperati, permettendo ai gialloblù di disporre di un nuovo, talentuoso portiere, cresciuto nella scuola d’élite della Juventus.

Separazione dall’asse Juventus-Genoa

Un dettaglio estremamente interessante emerso nelle ultime ore riguarda l’assoluta indipendenza di questo trasferimento rispetto ad altri caldi scenari di mercato che stanno vedendo protagonista la stessa Juventus. Daffara non rientrerà nell’affare tra Juventus e Genoa, una maxi-trattativa che vede attualmente coinvolti i profili dell’attaccante rossoblù Jeff Ekhator e del terzino sinistro austriaco David Puczka.

In un primo momento, infatti, si era ipotizzato che il cartellino del portiere classe 2004 potesse essere inserito nell’affare con il Grifone come parziale contropartita tecnica. Il blitz deciso e l’offerta economica del Parma hanno però cambiato le carte in tavola: il club emiliano ha slegato il destino del portiere dalle altre trattative parallele, assicurandosi il giocatore a titolo definitivo e consegnando alla piazza un acquisto di spessore. La Juventus non avrà una recompra ma una percentuale del 10% sulla sua futura rivendita.