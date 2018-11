Parma-Frosinone 0-0: cronaca e risultato in diretta live

Parma-Frosinone, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Parma-Frosinone: diretta live e sintesi

33′ – OCCASIONE FROSINONE! Ci ha provato Ciano su cross di Beghetto, ma manca il pallone per un soffio.

31′ – GIALLO FROSINONE: Ammonito Maiello per fallo su Stulac.

28′ – Sulla ripartenza ci prova Beghetto da fuori area, ma il pallone non impensierisce Sepe.

27′ – Siligardi cerca Gervinho, ma Sportiello è ancora attento ed impedisce all’ex Roma di agganciare il pallone.

24′ – Torna in avanti il Parma, ma Sportiello esce sicuro su un interessante cross dalla destra ad anticipare l’attaccante.

21′ – OCCASIONE FROSINONE! Prova ad affacciarsi anche il Frosinone, che con Zampano sbaglia clamorosamente un’ottima occasione, sparando alto da posizione defilata sulla destra.

19′ – Parma in totale controllo della partita ora, i giocatori impostano con discreta libertà e si muovono tanto.

16′ – OCCASIONE PARMA! Sugli sviluppi del corner ci prova Rigoni con una splendida girata, palla che termina però alta. Ma è un Parma che sta crescendo.

15′ – OCCASIONE PARMA! Gervinho prova a scendere sulla destra e mette in mezzo un pallone pericoloso, che rimpalla in corner. Primo angolo del match.

11′ – La prima occasione del Parma è una punizione di Stulac molto lontano dall’area di rigore. Palla che termina alta senza impensierire Sportiello.

10′ – Parma che prova ad affondare, ma non riesce a trovare la conclusione. Fase di studio tra le due squadre.

6′ – Squadre caute in questo inizio di gara, la palla viaggia molto a centrocampo e si cercano corridoi per innescare gli attaccanti.

3′ – Buon inizio del Frosinone, Parma in attesa che comincia gradualmente a prendere le misure all’avversario e ad affacciarsi in area di rigore.

1′ – FISCHIO D’INIZIO, È COMINCIATA PARMA-FROSINONE

Tutto pronto al Tardini per il fischio d’inizio di Parma-Frosinone. Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco e risuonano le note dell’inno della Serie A.

Parma-Frosinone: formazioni ufficiali

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, L. Rigoni; Siligardi, Ceravolo, Gervinho. A disposizione: Frattali, Da Cruz, Ciciretti, Di Gaudio, Scozzarella, Gazzola, Inglese, Bagheria, Biabiany, Grassi, Sprocati, Bastoni. Allenatore: D’Aversa

Frosinone (3-4-3): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, D. Ciofani, Campbell. A disposizione: Ghiglione, Molinaro, Vloet, Gori, Soddimo, Bardi, Brighenti, Cassata, Salamon, Krajnc, Crisetig, Pinamonti. Allenatore: Longo

Parma-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Parma-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.