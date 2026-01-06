Parma Inter: Chivu recupera una pedina importante! Torna a disposizione per la trasferta del Tardini, di chi si tratta

Parma Inter: Chivu ritrova una pedina fondamentale per la trasferta del Tardini. Di chi si tratta e quali sono le sue condizioni

L’infermeria dell’Inter si svuota proprio nel momento cruciale della stagione, regalando a Cristian Chivu un rinforzo fondamentale per il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri ritrovano Ange-Yoann Bonny in vista della delicata trasferta della 19ª giornata di Serie A contro il Parma. Una notizia che porta con sé un doppio valore: tecnico, per le qualità del giocatore, ed emotivo, dato che il francese tornerà da avversario allo stadio Ennio Tardini, l’impianto che lo ha visto crescere ed esplodere nel calcio italiano.

Dall’infortunio al recupero lampo

L’attaccante classe 2003 ha bruciato le tappe. La distorsione al ginocchio sinistro, che lo aveva costretto ai box nelle ultime uscite, è ormai un ricordo. Bonny ha completato con successo l’intero iter riabilitativo e negli ultimi allenamenti ha dimostrato di essere clinicamente guarito. Per Chivu riavere il francese significa recuperare l’alternativa tattica principale per scardinare le difese chiuse.

La gestione: cautela e panchina

Nonostante il semaforo verde dello staff medico, la parola d’ordine ad Appiano Gentile resta “prudenza”. Per evitare pericolose ricadute che potrebbero compromettere la seconda parte di stagione, Bonny non dovrebbe partire dal primo minuto. L’orientamento dello staff tecnico è quello di affidarsi all’usato sicuro. Salvo sorprese, al fischio d’inizio scenderà in campo la coppia titolarissima formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, apparsi in grande spolvero e intoccabili per chimica e rendimento.

L’arma in più a gara in corso

Il ruolo di Bonny al Tardini sarà quello dell’arma tattica a partita in corso. Insieme al giovane Pio Esposito, il francese rappresenterà la “boccata d’ossigeno” necessaria per mantenere alta l’intensità offensiva negli ultimi trenta minuti. In una trasferta insidiosa come quella emiliana, avere in panchina un ex con il dente avvelenato e la voglia di spaccare il match è un lusso che l’Inter accoglie a braccia aperte.