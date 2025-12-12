Parma News
Parma Lazio, Cuesta in conferenza stampa: «Da Sarri ho imparato tanto. Noi abbiamo l’obiettivo di dare continuità ai risultati. Sugli infortunati…»
Giornata di vigilia in casa Parma. Carlos Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Lazio.
PARTITA – «Il nostro focus è quello di essere mentalizzati sulla partita. Vogliamo consolidare quanto fatto e ciò significa conquistare punti».
SARRI – «Da lui ho imparato molto. Ha una identità chiara e precisa e vincente. Affrontiamo la partita con umiltà e con la voglia di portare a casa i tre punti».
INDISPONIBILI – «Siamo gli stessi della volta scorsa più Troilo. Speriamo di poter recuperare a breve Circati. La formazione la vediamo domani. La continuità per me sta nei principi e non sicuramente negli uomini». LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA SU LAZIONEWS24.COM