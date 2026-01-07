Parma, parla Cuesta: «Siamo arrivati poco nell’area avversaria. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi»

Parma, Cuesta svela: «Siamo arrivati poco nell’area avversaria. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi»

Al termine di Parma‑Inter 0-2, Carlos Cuesta ha analizzato la prestazione dei ducali ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico gialloblù ha riconosciuto il valore dell’avversario, sottolineando come la sua squadra abbia faticato soprattutto nella costruzione offensiva e nella gestione dei momenti chiave del match.

Cuesta ha ammesso che il primo tempo è stato troppo timido e orientato alla fase difensiva, mentre nella ripresa il Parma ha alzato il baricentro mostrando maggiore coraggio e intensità.

Nonostante il cambio di atteggiamento, l’allenatore ha evidenziato come sia mancata la necessaria lucidità negli ultimi metri, elemento che ha impedito ai suoi di rendersi realmente pericolosi e riaprire la partita.

COSA È MANCATO – «Siamo arrivati poco nell’area avversaria. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi quando ci siamo difesi, mentre nella ripresa abbiamo provato a essere più aggressivi, ma loro sono una squadra molto, molto, molto forte. Quando hanno trovato spazi, hanno avuto più occasioni. È finita dopo il 2-0».

POCO SUPPORTO A ONDREJKA – «Sì, loro sono stati aggressivi e diventa difficile dare supporto agli attaccanti. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto».

LA FORZA DELL’INTER – «Noi abbiamo provato a giocare con le nostre forze, di squadra, provando a non lasciargli gli spazi. Loro sono super aggressivi, vogliono riconquistare immediatamente la palla. Ci abbiamo provato, non siamo stati bravi a concretizzare».

