Parma-Udinese gol e highlights: la sintesi del match del Tardini. Le azioni salienti della partita della prima giornata di Serie A – VIDEO

Da una parte una neopromossa che, dopo gli ultimi accorgimenti in sede di mercato, ha tanta, tantissima voglia di stupire. Dall’altra una squadra giovanissima, con un allenatore straniero, giovane, ma molto intrigante. Parma-Udinese stuzzica e non poco. Anche per la sfida che contrappone i due allenatori: da una parte Roberto D’Aversa, dall’altra Julio Velazquez, due esordienti con una straordinaria voglia di far bene. Non ci saranno ancora tanti volti nuovi del mercato, fra cui Gervinho, ma Parma-Udinese sarà comunque una sfida tutta da seguire. Su Calcio News 24, naturalmente, con gli highlights in diretta.

PARMA-UDINESE 1-0 – 44′ Va in vantaggio il Parma! Grande gol di Roberto Inglese che riceve in area l’imbucata di Di Gaudio, salta secco Nuytinck, e incrocia nell’angolino non lasciando scampo a Scuffet.

PARMA-UDINESE 2-0 – Al ‘9 del secondo tempo il Parma trova il raddoppio: Antonino Barillà insacca nella porta dell’Udinese, approfittando di un errore di Scuffet su una corta respinta. I ducali raddoppiano.

PARMA-UDINESE 2-1 – Al 20′ della ripresa De Paul realizza dal dischetto spiazzando con freddezza Sepe

PARMA-UDINESE 2-2 – Al 25′ completa la rimonta l’Udinese: grande azione di De Paul che premia la sovrapposizione di Samir. Palla a rimorchio per Fofana che pareggia

#SerieATIM 🏆 VIDÉO 📽 1ère journée :#ParmaUdinese 1⃣-0⃣ Pour son retour en Serie A, Parma ouvre le score contre Udinese grâce à un très beau but d'#Inglesepic.twitter.com/1u8MqJuBZ6 — Calciomio (@calciomio) August 19, 2018