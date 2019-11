Pau Lopez sicuro: «Juve? Più forte delle altre. E Ronaldo…»

Pau Lopez non ha dubbi: «La Juve? Ha qualcosa in più delle altre squadra. Ronaldo? Non segna come a Madrid, ma è determinante»

All’interno dell’intervista rilasciata a Onda Cero, il portiere della Roma Pau Lopez ha parlato anche delle dirette avversarie della squadra giallorossa, come la Juve. Queste le dichiarazioni dell’estremo difensore:

«Il livello della Juve è sopra quello del resto delle altre squadre. Quando la partita diventa complicata, alle fine viene sempre fuori uno dei loro campioni che la risolve. Hanno grinta, difendono bene e alle fine vincono. Oltre ad avere giocatori molto forti in attacco, sono una squadra che lavora molto bene sulla fase difensiva. Ronaldo? Forse non sta segnando tanti gol come faceva al Real Madrid, ma è ancora molto determinante».