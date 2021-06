Paulo Sousa lascia la Polonia? «Onorato di aver lavorato con i ragazzi»

Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha commentato la scottante eliminazione da Euro 2020

«La nostra squadra meritava più di quanto ha raccolto. Abbiamo concesso gol stupidi, su errori individuali e mancanza di concentrazione. Siamo molto delusi e dispiaciuti per l’eliminazione. Abbiamo lavorato tanto. Mi tengo stretti i miglioramenti e gli aspetti positivi come squadra. Difendiamo meglio e creiamo di più. Adesso aspetto le decisione. Boniek non si ricandiderà come presidente della Federazione polacca, aspetto di parlare con il nuovo presidente. Ho un contratto fino alla fine delle qualificazioni al Mondiale e mi piacerebbe continuare, ma sono comunque onorato di aver lavorato con questi ragazzi».