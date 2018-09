Pavoletti non demorde: «Speravo nella convocazione di Mancini, farò altri gol»

Protagonista di questo inizio di stagione, Leonardo Pavoletti si aspettava la chiamata di Mancini che purtroppo, però, non è arrivata

Leonardo Pavoletti è stato uno dei protagonisti di questo inizio di stagione del Cagliari, che dopo la sconfitta con l’Empoli ha raddrizzato la gara con il Sassuolo terminata 2-2 ed ha contribuito alla bella vittoria contro l’Atalanta. Intervistato su Sky Sport 24, Pavoletti ha parlato del suo momento di forma e delle aspettative del Cagliari: «Siamo contenti, stiamo vivendo bel periodo. Dopo la sconfitta di Empoli volevamo una reazione mentale, perché il deficit è stato di quel tipo, e c’è stata contro Sassuolo e Atalanta. Ora ci prepariamo bene, ci aspetta un grande match col Milan. Io sono partito bene, bisogna continuare e non accontentarsi. Questa squadra merita di fare un campionato dignitoso, di salvarsi e divertirsi. Se poi arrivano tanti altri gol per me, ne sarò felice».

“Pavoloso” non nasconde un pizzico d’amarezza per la mancata convocazione in Nazionale: «Non sono deluso, ma speravo di essere convocato. Vuol dire che questi gol non sono bastati, dovrò farne di più». Magari, non soltanto di testa, marchio di fabbrica dell’attaccante: «Una grande dote che ho scoperto di avere, ma spero di fare tanti altri gol di piede». Gol per la Nazionale e per la salvezza del Cagliari, magari meno sofferta rispetto a quella dell’anno scorso: «Nel momento difficile ci siamo uniti: la salvezza dell’anno scorso, sofferta, rappresenta il primo mattoncino importante per questa stagione, nella quale non vogliamo farci trovare impreparati e sfruttare le nostre qualità».