La Juventus ripensa a Pietro Pellegri. L’attaccante classe 2001 potrebbe lasciare il Monaco, club in difficoltà

Pietro Pellegri è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano ed europeo. Il giovane attaccante, classe 2001, ha lasciato il Genoa lo scorso gennaio per firmare con il Monaco. I monegaschi hanno vinto, a suon di milioni, il testa a testa con la Juventus. L’avventura francese non sta andando nel migliore dei modi per il giovane attaccante, complici anche i problemi della squadra: 3 presenze e 1 gol per un totale di 79 minuti. Il Monaco è in piena zona retrocessione, ha cambiato allenatore e deve fare i conti anche con i problemi societari, con il presidente Rybolovlev che è stato accusato di corruzione.

A gennaio potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa Monaco. Tanti atleti potrebbero andare via e fra questi potrebbe esserci anche Pellegri. La Juve non lo ha dimenticato e, stando a quanto appreso in esclusiva dalla redazione di www.calcionews24.com, continua a monitorare la situazione relativa al futuro del ragazzo. Il giovane attaccante potrebbe andare via e in caso di apertura, la Juve sarebbe pronta a farsi nuovamente sotto. I bianconeri a gennaio potrebbero cedere Moise Kean e potrebbero puntare su un altro giovane di belle speranze: Pietro Pellegri.