Pellegrini, duro attacco a Koeman: «Ha mancato di rispetto a Suarez»

Manuel Pellegrini, tecnico del Betis Siviglia, ha lanciato un duro attacco nei confronti di Ronald Koeman. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di ESPN:

«Koeman ha mancato di rispetto a Suarez dandogli il benservito telefonicamente. Non mi è sembrato corretto, devi avere la forza di parlare faccia a faccia coi giocatori e dirgli che non andranno avanti. Mi è toccato più volte doverlo fare ma farlo per telefono è una mancanza di rispetto»