Pellegrini-Milan: Leonardo tenta lo ‘scippo’ alla Roma

Leonardo pensa al centrocampista della Roma. Lorenzo Pellegrini può lasciare i giallorossi: ci pensa il Milan

Caccia aperta in casa Milan! Rino Gattuso si è detto soddisfatto del mercato sin qui effettuato dai rossoneri ma ha chiesto ancora un ulteriore sforzo alla società. Manca un centrocampista e Leonardo, direttore tecnico rossonero, potrebbe regalare sorprese. Si è parlato di Sergej Milinkovic-Savic, affare difficilissimo per via dei costi (almeno 120 milioni per il cartellino, l’ingaggio non sarebbe un grosso problema) ma il Milan, secondo Tuttosport, sta lavorando per ingaggiare Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 di proprietà della Roma.

Leonardo stravede per il centrocampista della Roma, valutato fra i 30 e i 35 milioni di euro, e potrebbe farci un concreto pensierino. Con gli arrivi di Cristante e Pastore il centrocampo di mister Eusebio Di Francesco è piuttosto affollato e per questo i giallorossi potrebbero considerare un addio eccellente. Il giocatore al momento non ha intenzioni bellicose e non ha intenzione di rompere con la Roma nonostante non abbia gradito molto gli arrivi a centrocampo che potrebbero togliergli spazio. Il centrocampista era finito nel mirino del Milan già lo scorso anno, ora torna prepotentemente di moda. Le alternative restano Mateo Kovacic del Real e Adrien Rabiot del PSG.