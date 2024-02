Pellegrini, esalta De Rossi: «Qui a Roma a lungo. Gli devo tutto» - Calcio News 24

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport del suo rapporto con De Rossi e del futuro del tecnico

DE ROSSI – «Penso di dovergli il mio 150% in allenamento e in partita. Il nostro rapporto nasce da un rispetto che va oltre e sarà sempre così. Penso che sarà allenatore della Roma per molto tempo, per quello che sta facendo vedere. Forse c’era bisogno di ripartire da qualcosa e lui è molto di più di qualcosa. Lui fa le scelte e io le rispetto: quello che è certo è che io darò sempre tutto per la Roma»