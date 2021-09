Pellegrini Roma, l’allenatore delle giovanili: «Faceva la punta, che fatica farlo arretrare»

Mirko Marfè allenatore di Pellegrini ai tempi delle giovanili della Roma ha raccontato il cambio di ruolo dell’attuale capitano giallorosso

Mirko Marfè è stato l’allenatore che, ai tempi delle giovanili della Roma, cambiò ruolo a Pellegrini da centravanti a trequartista. E ha raccontato quel periodo in una intervista a Il Messaggero.

CENTRAVANTI – «Lorenzo lo ho avuto con me due anni. Eredito la squadra con lui centravanti. Inizio anche io così. Poi mi rendo che ha delle qualità particolari e che può rendere meglio in una posizione più arretrata, dove può usufruire di più spazio. Cambio ruolo? Inizio a parlarci. Persuadere un bambino a lasciare la maglia numero 9 non è mai semplice. Allora comincio a farlo giocare una partita de centravanti e una a centrocampo. Così facendo, si rende conto che in quella posizione tocca molti più palloni».

LEADER SILENZIOSO – «Sì un ragazzino d’oro. Deve ringraziare il papà e la mamma che non gli hanno mai messo pressione. Sin da piccolo era un leader silenzioso».