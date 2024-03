Pellissier su Sartori: «Riesce a leggere ciò che ad altri sfugge»

Sergio Pellissier, ex attaccante del ChievoVerona, ha parlato a Tuttosport esaltando Giovanni Sartori, uomo in più del Bologna

SARTORI – «Giovanni pensa solo ed esclusivamente al lavoro, al bene della società per cui lavora. Non c’è distrazione che tenga: bisticcia anche con i suoi amici, con le persone a cui vuole bene, se di mezzo c’è il bene del club. È diretto, se deve dire qualcosa te la dice in faccia. Lo so bene io, che avevo un ottimo rapporto con lui… Beh, adesso il rapporto è ancora migliore! Proprio perché prima litigavamo in continuazione. Si discuteva di problematiche economiche e di tutti i generi. Non c’era amicizia che tenesse: lui stava dalla parte della società e ragionava in quell’ottica senza spostarsi di un millimetro. A dimostrazione del fatto che prima viene il lavoro. Adesso siamo veramente legati, è un piacere chiacchierare e confrontarsi con lui».

PREGIO – «Il suo talento è trovare il giocatore giusto per quel determinato allenatore in quella determinata società. Non è detto che chi fa bene in un club possa rendere altrettanto bene in un altro. Ci sono variabili che bisogna valutare. Sartori riesce a leggere ciò che ad altri sfugge».

TOP CLUB – «Credo che fondamentalmente dipenda dal fatto che se vai in grandi squadre inizi a dover gestire cose diverse. Giovanni ama andare a vedere le partite, scovare i giocatori. È attento alle questioni economiche, certo: anzi, se gli dai un importo da spendere lui ti spenderà sicuramente meno. Ma non credo che abbia intenzione di andare a crearsi lui il budget e controllare lui i conti».