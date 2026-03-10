Connect with us
Percassi nel pre gara: «Questo è un premio straordinario per una stagione che in Champions ci ha regalato emozioni incredibili»

Percassi

Atalanta, Percassi parla a Sky: «È un onore ospitare una squadra così a casa nostra». Ecco le sue dichiarazioni

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta ha commentato ai microfoni diSky Sport il pre‑gara della sfida contro il Bayern Monaco, match dell’andata degli ottavi di finale Champions League 2025/2026.

PAROLE – «Questo è un premio straordinario per una stagione che in Champions League ci ha regalato emozioni incredibili. È un onore ospitare una squadra così a casa nostra. Ceferin ha sempre avuto belle parole per l’Atalanta. Per noi averlo qui è motivo di grande lustro»

ANALISI – «È sempre stata parte della nostra politica incentivare anche a livello economico questo tipo di risultati. La società in caso di grandi risultati è sempre stata molto attenta a incentivare chi  lavora tutti i giorni per questi risultati»

