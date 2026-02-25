Percassi a Sky: «Palladino ha saputo toccare le giuste corde, è un predestinato! Stasera chi è scappato dall’Atalanta…»

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Atalanta Borussia Dortmund, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, si è espresso così.

DOVE METTIAMO QUESTA IMPRESA NEL PODIO DELLA STORIA DELL’ATALANTA? – «Penso poco dietro Dublino, semplicemente perché quella ci ha permesso di raggiungere un trofeo. Penso che stasera sia stata fatta la partita perfetta. Complimenti al mister, ai ragazzi e a tutto il pubblico che anche stasera è stato straordinario»

EMOZIONI – «Fin dal primo momento finita la partita all’andata, il mister e il direttore D’Amico avevano la convinzione di non esser riusciti a esprimere la miglior Atalanta ed erano convinto di poter trovare la chiave giusta. Ci hanno sempre creduto. Il mister ha saputo toccare le corde giuste è un predestinato, Fa piacere per tutto il calcio italiano. Prossima partita contro Arsenal o Bayern Monaco? Per tutto il popolo bergamasco sarà comunque qualcosa di straordinario. Quello che ci rende più orgogliosi come famiglia è vedere il trasporto che lo stadio anche stasera è riuscito ad esprimere. Oggi è emersa l’Atalanta»

PASALIC – «A proposito di Pasalic, mi ha molto colpito quando domenica ha ringraziato la società e si è detto orgoglioso di vestire questi colori. Abbiamo bisogno di giocatori così. Stasera il livello di prestazione di ciascuno è stato elevatissimo. Posso solo che ringraziare Mario e la sua famiglia per aver deciso di venire qui, suo padre era il primo ad esser convinto della scelta di venire qui»

CASO INACIO – «Stasera penso ci sia stata una giustizia divina che abbia chiuso un cerchio. Non esiste che un club come il Dortmund si sia comportato in quella maniera. Forse anche chi è andato via scappando dall’Atlanta si sarà rimangiato di averlo fatto».

