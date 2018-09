Ivan Perisic in rete nell’amichevole Portogallo-Croazia: il croato apre le danze nell’amichevole giocata a Faro e terminata 1-1

Ivan Perisic ancora in gol. L’esterno croato dell’Inter ha aperto le marcature nell’amichevole Portogallo-Croazia giocata questa sera all’Estádio Algarve di Faro. Il giocatore è andato a segno al 18′ portando in vantaggio la sua Nazionale: al termine di un rimpallo in area avversaria, Perisic ha colpito con un potente tiro di destro battendo il portiere avversario.

Un buon inizio stagionale per il giocatore dell’Inter che, con la rete di stasera (il Portogallo ha poi pareggiato alla mezzora di gioco con Pepe per l’1-1 finale) segna per la terza gara consecutiva dopo aver lasciato il segno anche nelle precedenti partite in maglia nerazzurra contro Torino e Bologna. L’esterno, rimasto in campo per 62 minuto nell’amichevole odierna, ha poi lasciato il campo a Cop.