Perugia retrocesso, contestazione dei tifosi: spuntano dei fantocci impiccati

Macabra contestazione da parte dei tifosi del Perugia che hanno impiccato dei fantocci con scritto: «Vi vogliamo così»

Dopo sei anni il Perugia retrocede in Serie C al termine di una combattutissima sfida contro il Pescara nei playout salvezza. Subito dopo il triplice fischio finale che ha sancito la retrocessione in Serie C, è scoppiata la rabbia dei tifosi. I giocatori hanno potuto lasciare lo stadio intorno alle 2.30 del mattino dopo che la polizia in tenuta antisommossa ha ristabilito la calma.

La contestazione è poi evoluta in qualcosa di assolutamente macabro. Come riporta il Corriere dell’Umbra, in via Tracanelli quattro fantocci sono stati lasciati pendere da un cavalcavia (tre di essi con le maglie di Iemmello, Falzerano e Di Chiara) il tutto accompagnato da uno striscione che recitava “Vi vogliamo così”.