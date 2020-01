Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato del ritorno in giallorosso di Bruno Peres. Le sue parole

Nella lunga intervista rilasciata da Gianluca Petrachi al sito ufficiale della Roma, c’è stato spazio anche per un commento sul ritorno in giallorosso di Bruno Peres dopo la fine del prestito allo Sporting Recife. Ecco cosa ha detto il direttore sportivo capitolino.

BRUNO PERES – «Ci tengo a parlare di lui. Lo conosco bene. L’ho preso io a Torino. Lui sa giocare a calcio. Deve ritrovare quella fame, quell’umiltà che forse ultimamente aveva perso. La mia idea condivisa con Paulo è di dargli una seconda chance, perché a tutti si concede nella vita. Deve ritrovarsi come uomo. Tutti possiamo sbagliare. Negli anni in granata si è visto il vero Bruno Peres e io ero lì, so come ha fatto a rendere. Lui ne è consapevole: gli daremo una possibilità e la prima volta che sbaglia è a casa»