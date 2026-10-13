Roma, Petrachi svela il retroscena su Cacciamani: «Non c’erano solo i giallorossi»

Il direttore sportivo granata chiarisce la posizione del Torino sul giovane talento, finito nel mirino della Roma: nessuna offerta ritenuta abbastanza importante per aprire alla cessione

Il direttore sportivo del Torino chiarisce la posizione del club granata sul futuro del giovane calciatore, finito nel mirino della Roma. Nessuna cessione, complice l’assenza di un’offerta ritenuta adeguata.

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Il calciomercato della Roma incrocia anche la strada di Cacciamani, giovane talento di proprietà del Torino. A fare chiarezza sull’interesse giallorosso è stato Gianluca Petrachi, direttore sportivo granata, intervenuto ieri ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida contro l’Udinese.

Il dirigente ha spiegato i motivi per cui la trattativa non è arrivata alla cessione del giocatore, sottolineando come la Roma non fosse l’unica società interessata e ribadendo la volontà iniziale del presidente di trattenere il calciatore.

PETRACHI: «CACCIAMANI? NON C’ERANO SOLO I GIALLOROSSI»

Queste le parole di Petrachi nel prepartita di Torino-Udinese: «Cacciamani e la Roma? Non c’erano solo i giallorossi sul ragazzo. Il presidente aveva detto che non voleva cedere il giocatore: solo una proposta importante avrebbe fatto fare delle valutazioni, ma questa non è arrivata e quindi ce lo godiamo».

Il Torino, dunque, ha scelto di puntare sulla permanenza di Cacciamani. Come spiegato da Petrachi, soltanto un’offerta economica importante avrebbe potuto spingere la società granata a prendere in considerazione una possibile cessione.

La proposta attesa, però, non è arrivata e il club ha deciso di tenere il giovane calciatore a disposizione della squadra.

Per la Roma resta quindi da registrare la posizione del Torino, che al momento ha ribadito la volontà di non privarsi di Cacciamani senza le condizioni economiche ritenute adeguate.