Pagelle Como Juventus: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Como Juventus: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
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COMO (4-2-3-1): Butez 6; Yan Couto 6.5, Ramon 6.5, Chalobah 6.5 (70′ Kempf 6), Valle 6 (35′ Kaiki 6); Milla 6 (35′ Ricci 6), Perrone 6; Da Cunha 6.5 (70′ Liberali 6), Paz 7.5, Baturina 6; Douvikas 8 (84′ Papaccioli 6). All. Fabregas
JUVENTUS (3-5-2): Vicario 5.5; Kalulu 5.5 (81′ Cabal sv), Bremer 5.5, Lucumí 5.5; Cambiaso 6 (70′ Alajbegovic 5.5), McKennie 5.5, Sarr 5.5 (70′ Conceiçao 5.5), Koopmeiners 5.5, Celik 5.5 (89′ Gatti sv); Woltemade 5 (70′ Ekhator 5.5), Kolo Muani 3. All. Spalletti